Antony desabafa após Ajax recusar proposta do Manchester United: ‘Eu quero sair’

EFE/EPA/ANTONIO COTRIM Antony pediu para deixar o Ajax e fechar com o Manchester United



O Ajax recusou uma proposta do Manchester United de 90 milhões de euros (R$ 455 milhões) pelo atacante Antony, informou o jornal “De Telegraaf”, nesta sexta-feira, 26. Poucas horas depois do clube holandês recusar a terceira oferta dos Diabos Vermelhos nos últimos dias, o brasileiro se manifestou e pediu para sair do time de Amsterdã. Em entrevista ao jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado no mercado da bola da Europa, o jogador de 22 anos contou que já havia comunicado a diretoria holandesa sobre o desejo de “buscar novos ares” ainda no começo de 2022. “Desde fevereiro deste ano, meus agentes vieram a Amsterdã para informar ao Ajax do meu desejo de deixar o clube para enfrentar um novo desafio e que alguns clubes interessados chegariam e com eles, certamente uma grande oferta. Em junho deste ano, interrompi minhas férias e vim pessoalmente informar aos dirigentes do Ajax, incluindo o novo treinador, sobre minha vontade de sair e que deveriam considerar essa possibilidade, pois era um projeto para 2 temporadas. Durante os meses de janela, as reuniões continuaram e também recebi uma proposta do Ajax para renovação de contrato. Deixei claro mais uma vez: Quero sair”, declarou.

De acordo com Antony, o Ajax alega que não teria tempo suficiente para substitui-lo, já que a janela de transferências se encerra na próxima quinta-feira, 1º. O atleta revelado pelo São Paulo, no entanto, alega que a alta quantia da negociação poderia gerar uma boa reconstrução do clube. “Hoje, em reunião com o clube, manifestei meu antigo interesse em sair, só que desta vez com uma oferta considerável na mesa. Outras já haviam chegado! O Ajax recusou com o argumento de que só tem 5 dias para me substituir. Não estou pedindo ao Ajax que me libere, estou pedindo ao Ajax que me venda pela maior proposta da história da Eredivisie. Venho insistindo neste tema desde fevereiro para que o clube possa reconstruir o time com tranquilidade”, declarou o jovem, que pede a compreensão dos torcedores. “Fui muito feliz em Amsterdã, ganhei títulos no Ajax, fiz amigos e construí parte da minha carreira, mas agora reforço que estou pronto e cheio de motivação para seguir minha história e meus sonhos. As pessoas precisam me ouvir e entender que minha motivação me move para a felicidade. Preciso disso para continuar atuando em alto nível. O Ajax sempre estará no meu coração!”, continuou.

“Espero que os torcedores do Ajax me compreendam… porque o futuro de um jogador de futebol é uma coisa totalmente incerta e as oportunidades podem ser únicas! Minha mensagem é de gratidão pelo Ajax, clube e torcedores”, finalizou Antony, que soma 82 jogos pela equipe, com 25 gols e 21 assistências em duas temporadas. Formado pelo São Paulo, o atacante também beneficiaria o clube do Morumbi. Ainda em 2020, o Tricolor vendeu a joia por 16 milhões de euros (na época, cerca de R$ 76 milhões) e ficou com 20% do lucro de uma possível venda futura. Assim, o clube paulista ficaria com 14,8 milhões (R$ 75 milhões), mais 3,5% da transferência (R$ 13,6 milhões) por causa do Mecanismo de Solidariedade da Fifa, totalizando quase R$ 89 milhões.