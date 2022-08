Flamengo vende Vitinho para time árabe e pode negociar Lázaro com o West Ham; confira os detalhes 

O jornalista Mauro Cezar Pereira atualizou a situação do Rubro-Negro no programa ‘Bate-Pronto’

Staff Images/Flamengo Vitinho disputando bola com Fagner em Flamengo x Corinthians



O Flamengo acertou a venda de Vitinho para o Al Ettifaq, da Arábia Saudita, nesta sexta-feira, 26. De acordo com o jornalista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, o Rubro-Negro liberou o atacante sem custos, mas ficará com 35% dos direitos econômicos do jogador. A estimativa é que o clube carioca economize cerca de R$ 4 milhões em salários e bonificação do atleta, que tinha contrato válido até o final desta temporada. Segundo o comentarista da JP, no entanto, outros futebolistas podem deixar a Gávea nesta janela de transferências. Um deles é o jovem Lázaro Vinícius, que recebeu proposta de 5 milhões de libras (R$ 30 milhões) do West Ham. A diretoria flamenguista, entretanto, fez uma contraproposta, pedindo o dobro para liberar o atacante. Outro que pode deixar o Flamengo é o volante João Gomes, também monitorado por times da Europa, como o Lyon.

Assista ao debate abaixo: