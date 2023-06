Antony, do Manchester United, é acusado de violência doméstica por ex-namorada influenciadora

A denunciante pleiteia medidas protetivas de urgência contra o jogador revelado pelo São Paulo

OLI SCARFF / AFP Antony durante partida do Manchester United



O atacante Antony, do Manchester United, está sendo acusado pela ex-namorada e influenciadora Gabriela Cavallin de cometer violência doméstica, ameaça física e lesão corporal. A jovem, que também é DJ, registrou um Boletim de Ocorrência contra o jogador na última segunda-feira, 5, na 5ª Delegacia de Defesa da Mulher, localizada no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. A informação foi publicada pela reportagem do GE.Com e confirmada pela reportagem do site da Jovem Pan. A denunciante pleiteia ainda medidas protetivas de urgência. Procurada, a assessoria de comunicação do atleta revelado pelo São Paulo afirmou que o ponta não irá se manifestar no momento. “O Antony tomou conhecimento dos fatos via imprensa. Ele vai se inteirar sobre o assunto, para que possa ter uma posição a respeito. Por ora, então, não há nada a ser declarado”, disse a equipe de comunicação. Formando nas categorias de base do Tricolor, o jogador despontou para o futebol em 2019, quando se destacou na conquista da Copinha. No ano seguinte, foi vendido ao Ajax, da Holanda, por 16 milhões de euros (R$ 74 milhões na cotação da época). Em 2022, o atacante estava no grupo da seleção brasileira que foi eliminado nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar.