Aos 41 anos, Zlatan Ibrahimovic anuncia aposentadoria do futebol

Sueco se despediu neste domingo, 4, após jogo do Milan no Campeonato Italiano

EFE/EPA/MATTEO BAZZI Irreverente e goleador, Ibrahimovic se despede do futebol com muitos títulos



Lenda do futebol sueco e ídolo no Milan, Zlatan Ibrahimovic anunciou neste domingo, 4, sua aposentadoria do futebol. Ao final da partida entre Milan e Hellas Verona, no qual os rossoneros venceram por 3 a 0, Ibra foi homenageado pelo clube e fez um discurso emocionado. “Quando vim pela primeira vez, me deram alegria. Na segunda, me deram amor. Agradeço a minha família e a todos pela paciência, mas agradeço também a minha segunda família pela responsabilidade que me deram […] De coração, agradeço a vocês, torcedores, que me receberam de braços abertos. Serei um milanista por toda a minha vida. É hora de dizer adeus ao futebol, mas não a vocês. É difícil, são muitas emoções. Vejo vocês por aí se tiverem sorte. Forza Milan e adeus”, disse. Ireverente e goleador, o sueco conquistou fãs pelo mundo. Venceu quatro Campeonatos Franceses, um Espanhol, dois Holandeses e cinco Italianos, sendo o último pelo Milan, em 2022. Também conquistou diversas copas e uma Liga Europa em 2017 com o Manchester United. Passou por Ajax, Juventus, Inter de Milão, Barcelona, PSG, Manchester United, Los Angeles Galaxy e Milan. Foram 573 gols em 988 jogos como profissional.