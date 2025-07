Antony e mais quatro devem fazer parte de ‘barca’ do Manchester United para a próxima temporada

Caso que mais chama atenção é de Garnacho, que, ao contrário dos outros que estavam emprestados, fez parte do elenco do time inglês no ano passado e era considerado um dos pilares da equipe

Reprodução/Instagram/@antony00 Antony estava no Real Betis, da Espanha, onde reencontrou a forma



Cinco jogadores foram dispensados dos primeiros treinos de pré-temporada do Manchester United que começaram na próxima segunda-feira (7). Antony, Rashford, Sancho, Garnacho e Malacia pediram para sair do clube e terão que resolver seus futuros até o fim do mês de junho, quando começam de fato os treinos dos Red Devils. A informação é do site The Athletic. O caso que mais chama atenção é de Garnacho, que ao contrário dos outros que estavam emprestados, fez parte do elenco do time inglês na temporada passada. Considerado pelo departamento de futebol do United como peça chave para o futuro do clube (o argentino tem 21 anos), ele não faz parte dos planos do técnico Ruben Amorim, segundo a publicação.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Jadon Sancho estava no Chelsea, um dos possíveis destinos de Garnacho. Rashford, que é cria da base do clube inglês, perdeu espaço também com o português e foi emprestado ao Aston Villa, onde marcou dois gols em dez jogos na Premier League. Antony estava no Real Betis, da Espanha, onde reencontrou a boa forma e voltou a aparecer nas convocações da seleção brasileira. Malacia estava no PSV. Matheus Cunha, brasileiro de 26 anos, é o grande reforço da temporada para o United. Ex-Wolverhampton foi contratado por 74 milhões de euros.