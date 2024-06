Portugal arranca virada nos acréscimos e derrota República Tcheca em sua estreia na Eurocopa

Vitória colocou a equipe lusitana na segunda posição do Grupo F, atrás da Turquia, que derrotou a Geórgia por 3 a 1

EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES Jogador português Francisco Conceição celebra com o companheiro de equipa Cristiano Ronaldo no final do jogo de futebol do grupo F do UEFA EURO 2024



Portugal sofreu, mas conseguiu arrancar um gol nos acréscimos e garantir a vitória por 2 a 1 para cima da República Tcheca em sua estreia, no Grupo F, na Eurocopa. Com os veteranos Pepe e Cristiano Ronaldo no time titular desde o início, a seleção portuguesa recebeu um balde de água fria ao sofrer um gol do meio-campista tcheco Lukas Provod, já no segundo tempo, mas reagiu logo e empatou graças a um gol contra do zagueiro Robin Hranac, antes da virada que veio do pé esquerdo de Francisco Conceição ao 47, dois minutos depois de entrar em campo. Antes disso, Diogo Jota tinha balançado balançar a rede para os lusitanos, mas o VAR invalidou o lance marcando impedimento. Um dos grandes personagens deste torneio, o veterano Cristiano Ronaldo acabou passando em branco neste primeiro confronto. Com a vitória, Portugal chegou aos três pontos, os mesmos da Turquia, que derrotou a Geórgia por 3 a 1 horas antes. As duas seleções voltam a campo pela segunda rodada no próximo sábado. Portugal enfrenta a seleção da Turquia em Dortmund. No outro compromisso da chave, Geórgia encara a República Checa em Volkspark.

Publicado por Sarah Américo

*Com informações da AFP e Estadão Conteúdo