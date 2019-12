Aos gritos de ‘nós somos campeões do mundo’, Liverpool trucida vice-líder fora de casa e dispara no Inglês

Tim Keeton/EFE Roberto Firmino foi um dos melhores em campo na vitória do Liverpool sobre o Leicester



“Nós somos campeões do mundo!”. Foi isto o que a torcida do Liverpool presente ao King Power Stadium cantou durante o jogão desta quinta-feira, diante do vice-líder Leicester, pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. E, na primeira partida dos Reds após a vitória sobre o Flamengo no Catar, nenhuma novidade… Com dois gols de Roberto Firmino, um de James Milner e um de um inspirado Alexander-Arnold, a equipe comandada por Jürgen Klopp bateu os Foxes por 4 a 0 fora de casa no Boxing Day e disparou ainda mais na primeira colocação da Premier League.

O resultado fez o Liverpool abrir simplesmente 13 pontos de vantagem para o Leicester na ponta da competição nacional. E o detalhe: os Reds têm um jogo a menos que os rivais. O Manchester City, que entra em campo pela 19ª rodada na próxima sexta-feira, está 14 pontos atrás da equipe da Terra dos Beatles.

Os números são impressionantes. Com a vitória desta quinta-feira, os Reds chegaram a incríveis 35 jogos de invencibilidade no Campeonato Inglês. A última derrota aconteceu no dia 3 de janeiro, diante do Manchester City, fora de casa. E ela foi a única do time comandado por Jürgen Klopp na Premier League da temporada passada. Em 2019/20, a equipe de Mané, Firmino e Salah ainda não perdeu pela liga nacional – são 17 vitórias e um empate.

Nesta quinta-feira, nem parecia jogo de líder contra vice-líder. Inspirado, o Liverpool dominou o Leicester do início ao fim e não deu chances para os adversários, que ainda não haviam perdido dentro de casa na temporada. Bastava os mandantes pegarem na bola para que os jogadores vestidos de vermelho a recuperassem. Tamanho volume de jogo transformou o duelo em uma espécie de “ataque contra defesa”.

Firmino fez dois gols. E ambos após lindas assistências de uma “máquina” chamada Alexander-Arnold. O primeiro, de cabeça, foi anotado aos 30min do primeiro tempo. Já o segundo, após linda jogada coletiva e finalização no ângulo, saiu aos 29min da etapa complementar. James Milner, de pênalti, também deixou a sua marca aos 26min do segundo tempo, e Arnold, inspiradíssimo, fechou a conta após chute cruzado aos 32min.

Liverpool e Leicester voltam a campo no próximo fim de semana. No sábado, às 14h30 (de Brasília), os Foxes encaram o West Ham, fora de casa. Já no domingo, às 13h30, os Reds recebem o Wolverhampton em Anfield.