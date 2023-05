Após derrota, torcida do PSG protesta no CT: ‘Ninguém respeita mais vocês’

PSG perdeu para o Lorient por 3 a 1 no final de semana e viu a diferença na liderança cair para 5

Reprodução/ twitter @Co_Ultras_Paris Torcedores não estão felizes com o desempenho do líder do Campeonato Francês



Neste domingo, 30, o Paris Saint-Germain perdeu para o Lorient-Bretagne Sud por 3 a 1 pelo Campeonato Francês e a torcida não perdoou. Nesta segunda-feira, 1º, membros de torcidas organizadas da equipe foram ao CT e estenderam faixas com mensagens de protesto. “A cheia antes do tsunami … Diretoria, peça demissão”, dizia uma faixa. “Ninguém respeita mais vocês. Por que vamos respeitar?”, escreveram em outra. “Vocês não representam nossa cidade. Quem se reconhece no PSG? Saiam daqui”. O PSG é o líder do Campeonato Francês com cinco pontos de vantagem para o Olympique de Marseille, que venceu o Auxerre por 2 a 1, faltando cinco rodadas para o fim. Essa não é a primeira vez que o time enfrenta protestos. Em fevereiro, alguns dos torcedores foram ao CT e pediram para conversar com um representante do elenco, mas não foram atendidos. Em outras temporadas, eles também pediram a renúncia da diretoria e condenaram a postura dos jogadores. Fora das competições internacionais, o PSG volta aos gramados no domingo, dia 7, contra o Troyes.