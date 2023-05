Velho? LeBron James acerta gancho do meio da quadra e surpreende Anthony Davis; assista

Ala de 38 anos tem mostrado muito talento nos playoffs da NBA e enfrenta Stephen Curry nesta terça

Reprodução/ Twitter @swishcultures_ LeBron James e Anthony Davis se divertiram em treino do Los Angeles Lakers



Aos 38 anos, LeBron James segue mostrando aos haters que está em ótimas condições para jogar basquete. Após ser chamado de velho por Dillon Brooks, do Memphis Grizzlies, o ala-pivô carregou o Los Angeles Lakers para a classificação à semifinal da Conferência Oeste da NBA e mostrou em treinos que está motivado para enfrentar o Golden State Warriors, de Stephen Curry. Em vídeo do treino dos Lakers desta segunda-feira, LeBron acertou um gancho, de costas, do meio da quadra e deixou o companheiro Anthony Davis de boca aberta (assista abaixo). O camisa 6 está confirmado para o primeiro duelo contra Curry e companhia nesta terça-feira, 2, às 23h (horário de Brasília).