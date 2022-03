Após eliminação, Neymar e Donnarumma brigam no vestiário do PSG e precisam ser separados  

Segundo a publicação do jornal espanhol ‘Marca’, a discussão começou após o craque brasileiro cobrar o arqueiro por ter falhado no primeiro gol de Karim Benzema

EFE / Juanjo Martín. Neymar não conseguiu evitar a eliminação do PSG para o Real Madrid



O clima esquentou no Paris Saint-Germain após a eliminação nas oitavas da Liga dos Campeões diante do Real Madrid, na tarde da última quarta-feira, 9, no Santiago Bernabéu. De acordo com informações do jornal espanhol “Marca”, Neymar e Gianluigi Donnarumma discutiram rispidamente e precisaram ser contidos por companheiros de time, ainda no vestiário do PSG, no estádio madrileno. Segundo a publicação, o craque brasileiro teria cobrado o goleiro por ter falhado no primeiro gol marcado por Karim Benzema. O italiano, então, recordou que o camisa 10 perdeu a bola na origem do segundo tento dos “Blancos” na partida.

No lance em que Donnarumma teria errado, o arqueiro demora para dar um chutão na bola e leva um tranco do atacante francês. A bola sobrou para Vinicius Junior, que devolveu para Benzema empatar o jogo – a equipe parisiense ficou reclamando de infração na jogada. Já no segundo gol do Real Madrid, Neymar perde uma bola no campo de ataque no Paris e gera o contragolpe para o time mandante. Com o resultado, o PSG segue sem conquistar a taça da Liga dos Campeões, principal objeto de desejo do clube. O jogo também pode ter sido o último com o trio Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé para competição da Uefa. Em fim de contrato, o atacante francês deve deixar o clube ao término da temporada.