Após golaço de Almada, Argentina precisa de empate contra o Brasil para se garantir na Copa do Mundo

Clássico será disputado na terça-feira (25), no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires; campeões mundiais não terão Messi, que está machucado

Gastón Britos/EFE Thiago Almada, da Argentina, comemora seu gol em partida das Eliminatórias Sul-Americanas contra o Uruguai, no Estádio Centenário



A seleção argentina conquistou uma vitória importante ao derrotar o Uruguai por 1 a 0, consolidando sua liderança nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O único gol da partida foi uma pintura do ex-botafoguense Almada (hoje destaque do Lyon), de fora da área, no segundo tempo. Com esse resultado, a Argentina soma agora 28 pontos e precisa de apenas um empate na próxima rodada, contra o Brasil, em Buenos Aires, para carimbar seu passaporte para o Mundial. O Equador ocupa a segunda posição, com 22 pontos, e o Brasil está em terceiro, com 21. O Uruguai, por sua vez, caiu para a quarta colocação, acumulando 20 pontos.

O próximo desafio do Uruguai será contra a Bolívia, enquanto a Argentina se prepara para receber o Brasil em um confronto decisivo no Monumental de Nuñez, na terça-feira (25). O jogo entre Argentina e Uruguai foi marcado por um equilíbrio, com o time uruguaio controlando a posse de bola, mas sem conseguir criar oportunidades claras de gol. A Argentina, por outro lado, mostrou uma abordagem mais incisiva no ataque.

A única rede da partida foi balançada aos 22 minutos do segundo tempo, quando um chute preciso de fora da área garantiu a vitória para os argentinos. Apesar da pressão exercida pelo Uruguai nos minutos finais, a defesa argentina se manteve firme, impedindo qualquer tentativa de empate por parte dos adversários.

Um momento de tensão ocorreu quando Nico González foi expulso após uma falta violenta em Nández, o que deixou a Alviceleste em desvantagem numérica. O atacante da Juventus está fora do jogo contra o Brasil. A atual campeã do mundo também não conta com os lesionados Lionel Messi e Lautaro Martínez.

