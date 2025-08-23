Após levar 2 a 0 no primeiro tempo, Barcelona vira sobre Levante com gol contra e assistência de Raphinha
Vitória foi conquistada aos 45 minutos do segundo tempo, quando Yamal cruzou na área e Elgezabal desviou para a própria meta; Barça tem seis pontos em duas rodadas no Espanhol
O Barcelona conseguiu uma virada impressionante sobre o Levante neste sábado (23), em Valência, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Depois de sair atrás por 2 a 0 no primeiro tempo, o time catalão empatou em três minutos e marcou o gol da vitória aos 45 minutos da segunda etapa, fechando o placar em 3 a 2. Raphinha deu a assistência para um dos gols. O Barça havia vencido o Mallorca por 3 a 0 na primeira rodada e soma seis pontos na LaLiga.
Os gols deste sábado foram anotados somente no segundo tempo: Pedri abriu a reação, Ferran Torres marcou o segundo e Elgezabal, zagueiro do Levante, marcou contra o próprio time no gol da virada. No primeiro tempo, o Levante surpreendeu. Romero abriu o placar aos 14 minutos, aproveitando contra-ataque e driblando dois marcadores. Nos acréscimos, Morales marcou de pênalti, após toque de mão na área, colocando a equipe da casa em vantagem de 2 a 0. O Barcelona teve dificuldades e desperdiçou oportunidades, incluindo uma chance clara de Ferran Torres aos 36 minutos, que acertou o travessão.
No segundo tempo, o técnico Hansi Flick promoveu três alterações ofensivas: entraram Gavi, Dani Olmo e Robert Lewandowski, substituindo Marc Casado, Marcus Rashford e Balde. A mudança deu resultado rapidamente. Aos 4 minutos, Pedri marcou de fora da área, e aos 7, Raphinha cobrou escanteio para Ferran Torres escorar de primeira, empatando a partida. A virada veio aos 45 minutos, quando Yamal levantou na área e o zagueiro Elgezabal marcou contra, definindo o triunfo do Barcelona por 3 a 2.
Atlético de Madrid empata novamente
O Atlético de Madrid segue sem vencer na temporada. Neste sábado, empatou por 1 a 1 com o Elche, após derrota por 2 a 1 para o Espanyol na rodada de abertura. O Atlético marcou com Sorloth aos 8 minutos, mas Mir empatou para o Elche aos 15. O time de Simeone criou várias oportunidades, mas não conseguiu converter em gol.
Mais cedo, Mallorca e Celta de Vigo também empataram em 1 a 1. Rueda abriu o placar para o Celta aos 38 do primeiro tempo, e Morey igualou para o Mallorca aos 42 da etapa final.
*Com informações do Estadão Conteúdo
