Jovem Pan > Esportes > Futebol > Futebol Internacional > Após levar 2 a 0 no primeiro tempo, Barcelona vira sobre Levante com gol contra e assistência de Raphinha

Após levar 2 a 0 no primeiro tempo, Barcelona vira sobre Levante com gol contra e assistência de Raphinha

Vitória foi conquistada aos 45 minutos do segundo tempo, quando Yamal cruzou na área e Elgezabal desviou para a própria meta; Barça tem seis pontos em duas rodadas no Espanhol

  • Por Jovem Pan
  • 23/08/2025 19h57
  • BlueSky
Jose Jordan/AFP Jogadores do Barcelona comemoram com torcedores após gol contra do zagueiro espanhol do Levante, Unai Elgezabal Jogadores do Barcelona comemoram com torcedores após gol contra do zagueiro Unai Elgezabal, do Levante

O Barcelona conseguiu uma virada impressionante sobre o Levante neste sábado (23), em Valência, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Depois de sair atrás por 2 a 0 no primeiro tempo, o time catalão empatou em três minutos e marcou o gol da vitória aos 45 minutos da segunda etapa, fechando o placar em 3 a 2. Raphinha deu a assistência para um dos gols. O Barça havia vencido o Mallorca por 3 a 0 na primeira rodada e soma seis pontos na LaLiga.

Os gols deste sábado foram anotados somente no segundo tempo: Pedri abriu a reação, Ferran Torres marcou o segundo e Elgezabal, zagueiro do Levante, marcou contra o próprio time no gol da virada. No primeiro tempo, o Levante surpreendeu. Romero abriu o placar aos 14 minutos, aproveitando contra-ataque e driblando dois marcadores. Nos acréscimos, Morales marcou de pênalti, após toque de mão na área, colocando a equipe da casa em vantagem de 2 a 0. O Barcelona teve dificuldades e desperdiçou oportunidades, incluindo uma chance clara de Ferran Torres aos 36 minutos, que acertou o travessão.

No segundo tempo, o técnico Hansi Flick promoveu três alterações ofensivas: entraram Gavi, Dani Olmo e Robert Lewandowski, substituindo Marc Casado, Marcus Rashford e Balde. A mudança deu resultado rapidamente. Aos 4 minutos, Pedri marcou de fora da área, e aos 7, Raphinha cobrou escanteio para Ferran Torres escorar de primeira, empatando a partida. A virada veio aos 45 minutos, quando Yamal levantou na área e o zagueiro Elgezabal marcou contra, definindo o triunfo do Barcelona por 3 a 2.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Atlético de Madrid empata novamente

O Atlético de Madrid segue sem vencer na temporada. Neste sábado, empatou por 1 a 1 com o Elche, após derrota por 2 a 1 para o Espanyol na rodada de abertura. O Atlético marcou com Sorloth aos 8 minutos, mas Mir empatou para o Elche aos 15. O time de Simeone criou várias oportunidades, mas não conseguiu converter em gol.

Mais cedo, Mallorca e Celta de Vigo também empataram em 1 a 1. Rueda abriu o placar para o Celta aos 38 do primeiro tempo, e Morey igualou para o Mallorca aos 42 da etapa final.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Felipe Dantas

Leia também

De Bruyne estreia com golaço e Napoli vence o Sassuolo na abertura do Campeonato Italiano
Richarlison desmonta defesa de Guardiola e Tottenham vence Manchester City

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >