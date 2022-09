Após polêmicas, Wanda Nara anuncia término com Mauro Icardi 

Através do Instagram, a modelo confirmou o fim da relação com o atacante, que recentemente se mudou para Istambul, onde está atuando pelo Galatasaray, emprestado pelo Paris Saint-Germain

Marco BERTORELLO / AFP A modelo Wanda Nara rompeu com Mauro Icardi pela segundo vez



Wanda Nara anunciou nesta sexta-feira, 23, que não está mais casada com o jogador Mauro Icardi. Através do Instagram, a modelo confirmou o fim da polêmica relação com o atacante, que recentemente se mudou para Istambul, onde está atuando pelo Galatasaray, emprestado pelo Paris Saint-Germain. “É um momento muito doloroso, mas dada a minha exposição e as especulações da mídia que estão surgindo, é preferível saber por mim. Não tenho mais nada para declarar e não vou mais dar nenhum tipo de detalhe sobre a separação. Por favor, peço que entendam não só por mim, mas também por nossos filhos”, declarou. A relação do casal estava estremecida desde o ano passado, quando o argentino admitiu ter cometido uma traição, mas convenceu a esposa a manter o casamento com uma carta. Pouco tempo depois, no entanto, Wanda mudou de opinião e anunciou o divórcio pela primeira vez. Ainda no fim de 2021, porém, ela voltou a se relacionar com o centroavante, postando fotos românticas nas redes sociais. Ao longo dos últimos anos, a história dos dois foi amplamente repercutida pela imprensa mundial, principalmente, porque Wanda iniciou sua relação com Icardi após deixar seu longo casamento com Maxi López, que era amigo do atual atleta do Galatasaray.