Libertadores: Conmebol divulga valores dos ingressos da final entre Flamengo e Athletico-PR; confira

A decisão acontecerá em 29 de outubro, no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador

MAGA JR/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo e Athletico-PR vão decidir a Libertadores 2022



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta sexta-feira, 23, os valores dos ingressos da final da Copa Libertadores da América 2022 entre Flamengo e Athletico-PR, que acontecerá em 29 de outubro, no Estádio Monumental de Guayaquil, no Equador. A entrada mais barata para os torcedores do Rubro-Negro carioca e do Furacão está custando 142 dólares (R$ 745) – a entidade informou que cada clube gerenciará a venda de seus respectivos de bilhetes. Já o lote destinado para os equatorianos, por sua vez, vale 245 dólares (R$ 1282,45). As vendas começam a partir das 17 horas (de Brasília) de hoje, via internet. A Conmebol ainda comunicou que, pela primeira vez, disponibiliza pacote com voo, hospedagem e ingressos a torcedores interessados em viajar para Guayaquil.