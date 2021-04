Após pronunciamento do City, clubes ingleses também deixam a Superliga Europeia

Manchester United, Liverpool, Chelsea e Tottenham se retiraram da nova liga e fizeram anúncios por meio das redes sociais

Reprodução SuperLiga Europeia tem perdido força dois dias após sua criação



A Superliga Europeia perdeu o apoio dos clubes ingleses nesta terça-feira, 20, dois dias após o anúncio de sua criação. O Manchester City foi o primeiro a se retirar do grupo de 12 clubes formadores no início da tarde, recebendo elogios do presidente da Uefa, Aleksander Ceferin. Horas após o time de Manchester informar sua retirada nas redes sociais, os outros quatro grandes clubes da Inglaterra: Arsenal, Liverpool, Manchester United e Tottenham também foram a público para informarem suas saídas. Desde ontem, todos estavam enfrentando protestos de torcedores. Em sua nota, o Arsenal pediu desculpas pela decisão de formar a Superliga e disse que ouviu os fãs. “Como resultado de ouvir vocês e a comunidade do futebol em geral nos últimos dias, estamos saindo da proposta da Superliga. Cometemos um erro e pedimos desculpas por isso”, escreveram.