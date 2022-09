Após protesto por direitos de imagem, Mbappé participa de sessão de fotos da seleção francesa

Jogador não concorda com o uso de sua imagem por certos patrocinadores e não acha justo atletas não se manifestarem; Federação irá rever os contratos

EFE Mbappé não concorda com a filosofia de alguns patrocinadores e não quer sua imagem associada a eles



O atacante Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, decidiu participar da sessão de fotos publicitárias organizada nesta terça-feira, 20, por patrocinadores da Federação Francesa de Futebol (FFF), depois que a entidade cedeu às pressões do jogador sobre cessão de direitos de imagem. De acordo com o jornal esportivo “L’Équipe”, o atleta esteve com os companheiros no ato publicitário considerado importante pela FFF, já que as fotos tiradas serão utilizadas durante a Copa do Mundo de 2022, que terá início em 20 e novembro. Na segunda-feira, Mbappé anunciou que não participaria da sessão, por não concordar com algumas empresas que poderiam utilizar sua imagem. O jovem atacante não aceita, por exemplo, ser patrocinado por companhias que incitam as apostas ou uma alimentação não saudável. Em comunicado, Mbappé destacou que está há tempos tentando mudar o atual acordo de exploração de imagem, datado de 2010, em que os jogadores não podem decidir sobre o vínculo com algumas marcas. Poucas horas depois do anúncio, a FFF indicou que estava comprometida a revisar o contrato que os atletas assinam “o mais rapidamente possível”, diferente de posicionamento anterior, irredutível sobre mudança. O objetivo é estabelecer “um novo acordo que permita garantir seus interesses, tendo em conta as preocupações e as convicções legítimas manifestadas unanimemente pelos sus jogadores”.

*Com informações da EFE