Corinthians, Palmeiras e Ferroviária conhecem seus grupos na Libertadores feminina; confira

Divulgação/Conmebol O Corinthians é tricampeão da Libertadores feminina



A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) realizou nesta terça-feira, 20, o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América feminina de 2022, que será disputada entre 13 de outubro e 28 de outubro, em Quito, no Equador. No evento realizado no Paraguai, os 16 times foram divididos em quatro chaves. Cabeça de chave do Grupo A e dono de três títulos do torneio, o Corinthians é o atual campeão da competição e terá como adversários o Olímpia (Paraguai), o Always Ready (Bolívia) e o Deportivo Cali (Colômbia). O Palmeiras, por sua vez, está no Grupo C e enfrenta o Universidad de Chile, o Club Ñañas ou Independiente Dragonas (Equador), além do Libertad (Paraguai). A Ferroviária está incluída na competição em função de um ranking histórico do torneio e integra chave B tem o Defensor Sporting (Uruguai), o Boca Juniors (Argentina) e ainda um outro time equatoriano que não foi definido. Pelo regulamento da competição, os times se enfrentam em turno único em cada grupo onde os dois melhores seguem no torneio. A partir das quartas de final, a disputa é em jogos eliminatórios. O vencedor deste ano vai faturar uma premiação de 1,5 milhão de dólares (R$ 7,72 milhões), enquanto o vice volta para casa com 500 mil dólares (R$ 2,5 milhões).

🤩 ¡Así quedaron los grupos de la CONMEBOL #LibertadoresFEM 2022, que se jugará desde el 13 de octubre en Ecuador! ✅ Assim ficaram os grupos da CONMEBOL #LibertadoresFEM 2022, que começa a partir do dia 13 de outubro, no Equador!#LaGloriaEsDeEllas #AGlóriaÉDelas pic.twitter.com/0ZyZOV46SG — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) September 20, 2022

*Com informações do Estadão Conteúdo