Após recorrer à Fifa, Ajax anuncia contratação de jovem revelado pelo Santos

Reprodução/Ajax O Ajax contratou o jovem Giovani Manson, ex-Santos



O Ajax anunciou nesta quarta-feira (4) a oficialização da contratação do meia brasileiro Giovanni Manson, após ter recorrido à Fifa para obter a liberação do jogador, de 18 anos, junto ao Santos, clube que o revelou.

A informação de que, enfim, a jovem promessa assinou contrato até 30 de junho de 2024, foi feita através das redes sociais do ‘Ajacieden’.

Manson já havia chegado a acordo com o Ajax, mas o Santos pleiteava a prioridade de assinar o primeiro vínculo profissional com o meia, por se tratar do formador do jogador.

O contrato do jovem com o Peixe terminou em janeiro deste ano, depois que ele não aceitou a proposta feita pelo clube paulista.

A Fifa autorizou a transferência de Manson, desde que o Ajax pagasse 500 mil euros (R$ 2,5 milhões) ao Santos, pela compensação pelos gastos com a capacitação do meia, segundo publicou hoje o jornal “De Telegraaf”.

Inicialmente, o brasileiro integrará o time B do clube de Amsterdã, chamado Jong Ajax, que disputa a segunda divisão do Campeonato Holandês.

*Com informações da EFE