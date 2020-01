Após saída de Eriksen, Tottenham exerce opção de compra de Lo Celso

Divulgação Lo Celso fechou com o Tottenham



O Tottenham anunciou nesta terça-feira que exerceu a opção de compra para contratar definitivamente o meia argentino Giovani Lo Celso, que estava emprestado pelo Betis e assinará um contrato válido até 2025 com o clube londrino.

Apesar de um início lento nos ‘Spurs’, devido principalmente a problemas físicos, Lo Celso se tornou um jogador importante no time. Nas últimas 20 partidas disputadas, marcou dois gols.

Lo Celso, hoje com 23 anos, foi revelado pelo Rosario Central e logo assinou com o Paris Saint-Germain. Após ser emprestado ao Betis, acabou sendo adquirido em definitivo pelo clube espanhol, assim como ocorreu com o Tottenham.

O anúncio da aquisição de Lo Celso coincide com a confirmação da transferência do meia dinamarquês Christian Eriksen, um dos cérebros do Tottenham, para a Inter de Milão.

*Com informações da EFE