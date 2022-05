Após sofrer punições, Rússia considera deixar Uefa para integrar a Confederação Asiática de Futebol

Wx-presidente da RFU, Vyacheslav Koloskov, no entanto, se manifestou contra a migração de confederação

Após sofrer punições e ficar de fora de todas as competições europeias devido ao conflito com a Ucrânia, a Federação Russa de Futebol (RFU) estuda a possibilidade de deixar a Uefa para integrar a Confederação Asiática de Futebol. “Acho que chegou a hora de pensar seriamente em uma mudança para a Confederação Asiática de Futebol”, disse Dmitry Pirog, vice-presidente do comitê de esportes do parlamento russo, nesta quarta-feira 4, em entrevista à emissora Match TV.

Ex-presidente da RFU, Vyacheslav Koloskov, no entanto, se manifestou contra a migração de confederação. “A mudança traria a morte do futebol russo”, alegou o antigo mandatário, lembrando que a saída da Uefa impediria o retorno da Rússia à “família europeia” no futuro. A troca de confederações, apesar de rara, não seria inédita na história do futebol. Em 2005, por exemplo, a Austrália trocou a Oceania pela Ásia, com a intenção de ter mais chances de ir à Copa do Mundo.