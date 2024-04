Árbitros do Campeonato Brasileiro são selecionados para apitar jogos nas Olimpíadas

Ramon Abatti, de Santa Catarina, e Edina Alves, de São Paulo, vão apitar partidas dos torneios masculino e feminino de futebol; outros profissionais do país foram chamados como assistentes e oficiais do VAR

YURI MURAKAMI/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A árbitra Edina Alves Batista durante partida entre Palmeiras e Novorizontino, no Allianz Parque, válida pela semi final do Campeonato Paulista



Paris-2024 estão se aproximando e, além da federação brasileira participar das modalidades, também teremos o país em outras áreas da competição. Ramon Abatti, de Santa Catarina, e Edina Alves, de São Paulo, foram escolhidos pela Fifa para participarem como árbitros dos jogos masculinos e femininos na França. Além deles, outros brasileiros também estarão na competição, como assistentes e oficiais do VAR. São eles: Rafael Alves (Rio Grande do Sul), Neuza Inês Back (Santa Catarina), Fabrini Bevilaqua (São Paulo) e Guilherme Dias Camilo (Minas Gerais). A paulista Daiane Muniz foi chamada para atuar no VAR. Abatti já está no quadro da Fifa desde o ano de 2022 e ganhando notoriedade agora. Inclusive, já apitou um jogo do Al-Hilal, time que Neymar joga. Já Edina Alves possui mais experiências com o futebol internacional: conta com dois Mundiais feminino e agora acrescentará uma Olimpíada no currículo. As Olimpíadas de-2024 estão se aproximando e, além da federação brasileira participar das modalidades, também teremos o país em outras áreas da competição. Ramon Abatti, de Santa Catarina, e Edina Alves, de São Paulo, foram escolhidos pelapara participarem como árbitros dos jogos masculinos e femininos na França. Além deles, outros brasileiros também estarão na competição, como assistentes e oficiais do VAR. São eles: Rafael Alves (Rio Grande do Sul), Neuza Inês Back (Santa Catarina), Fabrini Bevilaqua (São Paulo) e Guilherme Dias Camilo (Minas Gerais). A paulista Daiane Muniz foi chamada para atuar no VAR. Abatti já está no quadro da Fifa desde o ano de 2022 e ganhando notoriedade agora. Inclusive, já apitou um jogo do Al-Hilal, time que Neymar joga. Já Edina Alves possui mais experiências com o futebol internacional: conta com dois Mundiais feminino e agora acrescentará uma Olimpíada no currículo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Os árbitros dos Jogos de Paris-2024 contarão com o apoio do VAR, da tecnologia da linha do gol e do sistema semiautomático de impedimento. A Fifa anunciou nesta quarta-feira (3) que, ao todo, serão 89 oficiais de arbitragem, sendo 21 juízes, 42 assistentes, 20 oficiais do VAR e mais seis juízes de apoio. Eles são de 45 países diferentes. Os jogos femininos terão início no dia 25 de julho, sendo que a cerimônia de abertura da Olimpíada acontece no dia 24. Já a partida que decidirá quem leva a medalha de ouro está agendada para o dia 10 de agosto, no Parque dos Príncipes. Os jogos masculinos se iniciam no dia 24 e com o encerramento no dia 9 de agosto no mesmo local. Os Jogos Olímpicos serão encerrados no dia 11.