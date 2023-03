Após perder dois gols, Rony admite falta de capricho em estreia na seleção brasileira

Apesar de não ter balançado a rede, comentaristas da Jovem Pan News aprovaram a atuação do jogador do Palmeiras com a ‘amarelinha’ na derrota para Marrocos por 2 a 1

Rafael Ribeiro/CBF - 25/03/2023 Rony teve duas chances para marcar, mas saiu zerado do Grand Stade de Tanger



O atacante Rony, do Palmeiras, fez ontem o seu primeiro jogo com a camisa da seleção brasileira, na derrota para o Marrocos por 2 a 1, em Tânger. Muito emocionado, o atleta de 27 anos chorou durante a execução do hino nacional e teve uma atuação elogiada. No entanto, perdeu dois gols cara a cara com o goleiro Bounou. Na primeira chance, o palmeirense recebeu livre na grande área, mas demorou para concluir, permitiu a chegada da marcação e isolou. A arbitragem mandou o lance seguir, mas o VAR provavelmente marcaria o impedimento se Rony tivesse acertado o alvo. Na segunda jogada, o xodó da torcida palmeirense interceptou um passe do goleiro marroquino. Ele poderia ter passado para um dos três companheiros livres, mas preferiu chutar e esbarrou em Bounou. “Lógico que faltou um pouco de capricho ali, mas fico muito feliz, o mais importante é sair de campo sabendo que você deu o seu máximo. Estou muito feliz pela oportunidade, agora é continuar trabalhando para, na próxima oportunidade, vir e dar o melhor pelo Brasil”, disse.

Apesar dos gols perdidos, Rony teve um bom momento quando descolou passe de cabeça que deixou Rodrygo na cara do gol, mas o camisa 10 do Brasil desperdiçou. O jogador do Palmeiras ficou 63 minutos em campo. Aos 18 do segundo tempo, saiu para a entrada de Antony, do Manchester United. “Saio daqui realizado por ter realizado um sonho de criança, que foi defender a seleção. Para um jogador, isso não tem preço”, declarou o atacante. Para os comentaristas da Jovem Pan News, a atuação de Rony foi boa. “Ele entregou o que pode entregar. Foi bem. Não estava assustado. É um cara que luta, briga, entrega-se. Tem jogadores melhores, eu não convocaria o Rony para uma Copa América, muito menos para uma Copa do Mundo. Mas o Ramon [Menezes, técnico interino] o convocou pelo que faz no Palmeiras, e ele fez”, disse Bruno Prado. “O Rony não estaria na lista de ninguém, nem na dele. Mas ele entregou. Não sentiu o peso. Daqui para frente, ele ser convocado deixa de ser um absurdo. Você quer um jogador de raça, de marcação, que corre? Está aí”, acrescentou Flavio Prado.

