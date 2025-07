Árias é anunciado pelo Wolverhampton como camisa 10

Contrato com equipe inglesa é de quatro anos, com opção de estender por mais um

Lucas Merçon/ FFC Arias chegou ao Fluminense em 2021 e conquistou a Conmebol Libertadores em 2023



O meia-atacante Jhon Arias foi oficializado como reforço do Wolverhampton, da Inglaterra. O ex-jogador do Fluminense firmou contrato de quatro anos com os ingleses, com opção de estender por mais um no futuro. O colombiano usará a camisa 10 na equipe inglesa. De acordo com o site oficial do clube, o colombiano passou por exames médicos em Paris, na França, antes de ter sido anunciado pela equipe inglesa. No Wolverhampton, ele reencontrará o volante André, ex-Fluminense, e o compatriota Yerson Mosquera.

Arias chegou na equipe carioca em 2021 e, aos poucos, foi se firmando no Fluminense até se consolidar como um dos principais jogadores do time. O colombiano conquistou seis taças, dentre elas a Libertadores de 2023, e teve ótimo desempenho no Mundial de Clubes com a equipe brasileira.

Veja anúncio do Wolverhampton:

We’ve got a new 🔟 in the building 🇨🇴 Welcome to the pack, @jhonariasa 🐺 — Wolves (@Wolves) July 24, 2025

