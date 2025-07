Vitor Roque marca, Palmeiras vira e bate o Fluminense no Maracanã

Time de Renato Gaúcho fez um melhor primeiro tempo, porém o empate no fim da etapa deu fôlego novo para o Alviverde buscar a vitória

THIEGO MATTOS/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Vitor Roque parece que finalmente achou sua melhor forma no Palmeiras



No encontro entre os dois times que foram mais longe no último Mundial de Clubes da Fifa, o Palmeiras levou a melhor no Maracanã sobre o Fluminense. Na noite desta quarta-feira (23) o jogo acabou em 2 a 1 para o Alviverde. Ambos os clubes tentavam se recuperar de suas perdas após a competição internacional. O Fluminense sem John Arias, vendido para o Wolverhampton depois de ser o grande destaque da equipe carioca. Já o Palmeiras lidava com a saída de Estevão, jovem promessa vendida já faziam dois anos para o Chelsea. O Tricolor das Laranjeiras perdeu as duas partidas desde que voltou do Mundial, para Cruzeiro e Flamengo. O Alviverde ganhou do Galo por 3 a 2 após empatar com o Mirassol em casa em 1 a 1.

A pressão inicial do jogo foi da equipe da casa. O time de Renato Gaúcho cruzou diversas bolas seguidas na área palmeirense, porem não teve sucesso. Na casa dos 15 minutos, os times ainda não tinham finalizado. O Palmeiras apostava em lançamentos longos para furara marcação carioca no meio de campo. Parecia que o time sentia a falta de Richard Rios, volante que vinha buscar a bola na defesa e que também foi vendido após o Mundial, esse para o Benfica. Fluminense continuava em cima do Palmeiras, finalizando três vezes seguidas no mesmo lance dentro da área do Alviverde.

Toda essa vontade surtiu efeito com a marcação de um pênalti para os cariocas. Cobrado magistralmente por Germán Cano, o Fluminense abriu o placar. Sentindo o gol, a equipe de Abel Ferreira tentava agora um pouco mais sair ao ataque. Apesar do pouco volume, no finalzinho da primeira etapa, Maurício, empatou o jogo após uma falha do goleiro Fábio, que não conseguiu defender a cabeçada do meia, espalmando para dentro do gol. Fim do primeiro tempo.

Começando a segunda etapa, o Palmeiras voltou melhor. Teve chance perigosa de gol nos pés de Facundo Torres, que finalizou travado por Ignácio. Sacramentando a melhoria, Vitor Roque aproveitou o passe mal feito de Martinelli, interceptou, cortou a zaga e virou o jogo. Com 20 minutos do segundo tempo, Renato parecia estar sem soluções para o novo ímpeto do Alviverde. Com a marcação acertada, o Palmeiras ia cadenciando a partida.

O jogo teve últimos 20 minutos bem picados. Hércules até finalizou para fora no finzinho do jogo, mas o Flu não saiu do solitário gol. O Tricolor acumula a terceira derrota seguida depois do Mundial. O Palmeiras assume o terceiro lugar e se coloca de volta na briga pelo título.

Como foi o jogo

Primeira grande chance, com cruzamento de Kevin Serna para a área palmeirense, bem cortado por Gustavo Gómez

Mais um cruzamento, agora de Soteldo, triscada por Serna sem direção

Um terceiro cruzamento de Soteldo, também em achar o alvo

O Palmeiras tem dificuldades para sair da defesa e não consegue furar a marcação do meio de campo do Fluminense

Clima esquentou após chegada de Gustavo Gómez em Soteldo, mas confusão sumiu rápido

Cano finalizou de fora da área após escanteio, completamente sem direção

Felipe Anderson precisou de atendimento médico após enrosco com Martinelli, mas sem grandes repercussões

Samuel Xavier finalizou em cima de Micael após boa descida do Flu, conseguindo escanteio

Duas finalizações de Serna e uma de Nonato dentro da área palmeirense, todas rebatidas pela defesa do Palmeiras

Pênalti para o Fluminense após divida entre Facundo Torres e Freytes, onde o jogador palmeirense chuta a perna do zagueiro antes da bola

Não deu para Felipe Anderson, e o uruguaio Ramón Sosa entrou

Gol de Germán Cano após pênalti muito bem cobrado no alto do gol, sem chance de defesa para Weverton

Palmeiras tentava sair mais ao ataque, mas sem sucesso

Apesar do pouco volume, Maurício empatou o jogo após cabecear para o gol e Fábio falhar na defesa, espalmando para dentro do gol

SEGUNDO TEMPO

Primeira grande chance do Palmeiras na segunda etapa, com Facundo finalizando de frente para o gol travado por Ignácio

Finalização de Serna, mais uma dentro da área palmeirense que foi travada

Keno, que entrou no segundo tempo, cabeceou sem direção na primeira vez que tocou na bola

Vitor Roque aproveitou o erro na saída da bola de Martinelli, cortou a defesa do Flu e finalizou no canto de Fábio sem chance de defesa

Keno tentou de novo para o Fluminense, dessa vez finalizando por cima do gol, muito longe

Partida também marcou o retorno de Paulo Henrique Ganso ao time do Fluminense

Depois de mais algumas finalizações travadas do Flu, no contra-ataque, Flaco López tentou matar o jogo, mas também foi travado

Palmeiras ia gastando o relógio sem muita pressa para nada

Hércules finalizou bem de frente para o gol, mas bola passou pelo lado direito do gol

Freytes isolou uma bola faltando dois minutos para acabar o jogo

Allan foi expulso após o VAR apontar uma agressão em Samuel Xavier

Gols

Cano, Fluminense, 35 minutos do primeiro tempo

Maurício, Palmeiras, 49 minutos do primeiro tempo

Vitor Roque, Palmeiras, 16 minutos do segundo tempo

Próximas partidas

São Paulo x Fluminense, 27/07, às 16h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Palmeiras x Grêmio, 26/07, às 21h30, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro