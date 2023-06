Arsenal anuncia contratação de Kai Havertz, do Chelsea

Atacante marcou o gol do título dos Blues na final da Liga dos Campeões de 2020/21 contra o City

Reprodução/ Arsenal media Kai Havertz, de 24 anos, jogará pelo Arsenal após três anos no Chelsea



Após semanas de negociação, o Arsenal anunciou nesta quarta-feira, 28, a contratação de Kai Havertz, atacante que estava no Chelsea. O alemão de 24 anos é a primeira grande contratação dos Gunners após um fim de temporada decepcionante com a perda do título para o Manchester City. A compra vira em torno de 65 milhões de euros (R$ 344 milhões, na cotação atual). “É muito emocionante para mim ingressar neste clube incrível e fazer parte da família Arsenal. Este clube tem uma grande história e espero que possamos conquistar muitas coisas. A mentalidade do time do Arsenal é muito alta e você pode sentir isso. Essa foi uma das razões pelas quais tem sido tão difícil jogar contra o Arsenal recentemente”, disse Kai em sua apresentação. O atacante vai vestir a camisa 29 (já a venda no site do clube) e se apresenta para a pré-temporada no início de julho. O Chelsea sofre com uma “limpa” em seu elenco. O goleiro Edouard Mendy, o zagueiro Kalidou Koulibaly e os meias Ziyech e Kanté fecharam com times da Arábia Saudita; Loftus-Cheek está próximo de ser anunciado no Milan e Kovacic deve ser reforço no City. Mais jogadores podem sair. Lembrando que na última janela de transferências, o time azul de Londres foi o que mais gastou no futebol.