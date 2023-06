São Paulo se aproxima de Erick e prepara oferta para meio-campista da seleção uruguaia

Tricolor está tentando reforçar seu elenco para o restante da temporada

Felipe Santos/Ceará SC Erick é um dos destaques do Ceará nesta temporada



O São Paulo está mais perto de entrar em acordo com o atacante Erick, do Ceará. De acordo com informações do repórter Gabriel Sá, do Grupo Jovem Pan, o Tricolor avançou nas negociações no sentido de assinar um pré-contrato com o jogador, que tem vínculo com o Vozão somente até dezembro. Desta forma, o velocista chegaria ao Morumbi em 2024, ao término de sua passagem pela equipe cearense. O Tricolor paulista, por sua vez, tenta uma liberação imediata, entendendo que o atleta pode ser peça-chave no esquema de Dorival Júnior no segundo semestre. O Ceará, entretanto, bate o pé e busca encerrar a Série B com o destaque de seu time – ele soma 13 gols e dar 10 assistências para os companheiros em 33 partidas nesta temporada.

Atento ao mercado da bola, o São Paulo também busca um meio-campista para reforçar seu elenco. Conforme antecipado pelo jornalista André Hernan e confirmado pela Jovem Pan, o nome da vez é de Rodrigo Zalazar. Segundo o repórter Gabriel Sá, o Tricolor está preparando uma proposta pelo meia, que tem contrato com o Schalke 04 (Alemanha) até a metade de 2026. Os são-paulinos tentam contratar o jogador de 23 em definitivo e de forma parcelada, mas não mostram muito otimismo no negócio. Apesar de ter nascido em Albacete, na Espanha, o jogador tem nacionalidade uruguaia e, inclusive, possui passagem pela Celeste. Sua estreia ocorreu na última Data Fifa, quando marcou dois gols na vitória sobre a Nicaraguá. Formado na base do Málaga, ele também possui passagens pelo Eintracht Frankfurt e Korona Kielce, ambos da Alemanha.