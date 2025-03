Arsenal atropela PSV por 7 a 1 pelas oitavas de final da Liga dos Campeões

Com saldo de seis gols e a decisão em casa no próximo dia 12, ingleses encaminham a vaga às quartas de final do torneio europeu

EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN Os visitantes abriram uma vantagem de 3 a 1 ainda no primeiro tempo



Os ingleses Arsenal e Aston Villa não encontraram muita resistência por parte de seus adversários, venceram bem fora de casa e encaminharam a vaga às quartas de final da Liga dos Campeões. Já Borussia Dortmund e Lille ficaram no empate. No Philips Stadion, em Eindhoven, o Arsenal, com o brasileiro Gabriel Magalhães, derrotou o PSV por 7 a 1. Os visitantes abriram uma vantagem de 3 a 1 ainda no primeiro tempo, com gols de Timber, de cabeça, e em finalizações de Nwaneri e Merino. Lang, de pênalti, descontou para os holandeses. O passeio londrino continuou no segundo tempo, com gols de Odegaard, duas vezes, Trossard e Calafiori.

Mais cedo, o Aston Villa foi à Bélgica e derrotou o Club Brugge por 3 a 1, no estádio Jan Brydel, em Bruges. Os visitantes abriram o placar Bailey logo aos 2 minutos, mas De Cuyper igualou aos 11. Quando os belgas criavam boas chances e pareciam próximos da virada, o Aston Villa contou com duas falhas defensivas para chegar à vitória em gol contra de Mechele e em pênalti cometido por Tzolis e convertido por Asensio.

Já o Borussia Dortmund recebeu o Lille no Signal Iduna Park, na Alemanha, e largou na frente por 1 a 0. Adeyemi aproveitou uma sobra e bateu de primeira, de fora da área, no canto direito do goleiro Chevalier para abrir o placar aos 21 minutos do primeiro tempo. Os franceses empataram aos 22 minutos da etapa final, com Haraldsson: 1 a 1.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias