Bayer Leverkusen goleia o Werder, conquista o Alemão pela primeira vez, e torcida invade o campo para comemorar

Fanáticos já começaram a entrar no gramado com a partida em andamento, após o quarto gol; Wirtz foi o craque da partida com três gols, Boniface marcou um e Xhaka anotou o outro

INA FASSBENDER/AFP Torcedores do Bayer Leverkusen fazem a festa em campo após clube conquistar primeiro título alemão em 120 anos



O Bayer Leverkusen conquistou oficialmente seu primeiro título como campeão alemão neste domingo (14), na 29ª rodada, encerrando a série de vitórias do Bayern de Munique nas últimas onze temporadas. Sob o comando do técnico espanhol Xabi Alonso, o Leverkusen teve uma temporada impecável, sem perder nenhum jogo em todas as competições. Com a vitória por 5 a 0 sobre o Werder Bremen na BayArena, a equipe abriu uma vantagem de 16 pontos sobre o Bayern (segundo colocado) e o Stuttgart (terceiro), tornando-se inalcançável para seus concorrentes. Em êxtase, alguns torcedores invadiram o campo já com o jogo andamento, quando o placar marcava 4 a 0. Após o apito final, o estádio viveu clima catártico, com milhares de fanáticos em campo celebrando a conquista inédita do clube em 120 anos de história.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O título era uma questão de tempo para o Bayer Leverkusen, que só precisava de uma vitória neste domingo diante de sua torcida para garantir o campeonato. A equipe não desperdiçou essa oportunidade, levando os torcedores ao delírio e transformando o estádio em um cenário de festa e celebração. Os gols de Florian Wirtz, aos 38 e 45 minutos do segundo tempo, desencadearam a euforia da torcida, que invadiu o campo no final do jogo, criando um clima de caos que os funcionários do estádio tiveram dificuldade em controlar. Além disso, a atmosfera estava carregada de fumaça vermelha devido aos sinalizadores acesos pelos torcedores mais fervorosos. Antes dos gols de Wirtz — que também marcou o terceiro, aos 23 do segundo tempo -, o nigeriano Victor Boniface (de pênalti, aos 25 minutos) e o suíço Granit Xhaka (aos 15 minutos da etapa final) também contribuíram para a vitória da equipe. “É uma sensação indescritível. Ainda estou tentando processar tudo o que fizemos. Foi preciso um momento no vestiário para colocar as ideias no lugar”, celebrou Xhaka à DAZN após o jogo.

Veja imagens da conquista

Com informações da AFP