Arsenal empata com o West Ham e vê Manchester City se aproximar na briga pela taça do Inglês 

EFE/EPA/ANDY RAIN Saka e Gabriel Jesus lamentam pênalti perdido em empate do Arsenal com o West Ham



O Arsenal cometeu um grande vacilo neste domingo, 16, ao ficar no 2 a 2 com o West Ham, no Olímpico de Londres, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Inglês. Após marcar com Gabriel Jesus e Odegaard, os Gunners viram Benrahma e Bowen deixarem tudo igual. Além de ceder o empate, a equipe dirigida por Mikel Arteta ainda teve um pênalti desperdiçado por Bukayo Saka, ainda quando vencia o duelo. Com o tropeço, o líder do torneio vê sua diferença para o segundo colocado Manchester City diminuir. Agora, o time londrino tem 74 pontos, quatro a mais que os “Citizens” – os comandados de Pep Guardiola, porém, tem uma partida a menos no torneio. Restando apenas sete rodadas para o término da competição, os dois clubes que brigam pela taça ainda têm um confronto direto, marcado para 26 de abril, em Manchester.