Jorge Sampaoli chega ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo

Treinador argentino estará no Maracanã para acompanhar a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro contra o Coritiba neste domingo, 16

Marcelo Cortes /CRF Sampaoli foi recebido por Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Flamengo, e por um pequeno grupo de torcedores



O treinador Jorge Sampaoli chegou ao Rio de Janeiro na manhã deste domingo, 16, para se apresentar ao Flamengo. O argentino deixou a Espanha na noite de sábado, 15, e fez escala em São Paulo antes de chegar ao Rio de Janeiro. Ele foi recebido por Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Flamengo, e por um pequeno grupo de torcedores. Por mais que só comece os trabalhos na segunda-feira, 16, Sampaoli estará no Maracanã para acompanhar a estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro contra o Coritiba às 16h deste domingo. “Feliz pela possibilidade e espero corresponder à toda expectativa que vocês têm. Primeiro é chegar, diagnosticar e ver como estão. E depois propor um trabalho que seguramente dê resultados”, declarou Sampaoli em entrevista à “FlaTV”, canal oficial do clube no YouTube. Sampaoli irá substituir Vitor Pereira, que foi demitido após uma série de resultados negativos, incluindo a derrota na final do Campeonato Carioca para o Fluminense, a eliminação precoce no Mundial de Clubes e a derrota para o Palmeiras na Supercopa. A primeira opção do Flamengo era Jorge Jesus, que treinou a equipe em 2019, mas devido às dificuldades envolvendo o português, que está treinando o Fenerbahce, o rubro-negro optou pelo argentino.