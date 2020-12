Arsenal goleia o Rapid Viena na Europa League com volta de torcedores ao estádio

Cerca de 2 mil torcedores estiveram no Emirates Stadium na vitória por 4 a 1 que classificou os Gunners às oitavas de final

Reprodução/ Twitter @arsenal 2000 torcedores acompanharam a vitória por 4 a 1 contra o Rapid Viena



O Arsenal entrou em campo nesta quinta-feira, 03, precisando apenas de um ponto para se classificar às oitavas de final da Liga Europa e se manter em primeiro no grupo B. A missão foi cumprida e com uma bela vitória por 4 a 1 contra o Rapid Viena, gols de Lacazette, Pablo Marí, Nketiah e Rowe; Kitagawa descontou para os austríacos. A partida no Emirates Stadium se destacou por ser a primeira partida na Inglaterra a receber torcedores desde março, por causa da pandemia da Covid-19. Com distanciamento social e uso de máscara, 2.000 sortudos puderam assistir ao show dos ‘Gunners’ da arquibancada.

A equipe comandada por Miguel Arteta não contou com Aubameyang, fora por lesão, e David Luiz, que se envolveu em um choque com Raúl Jiménez no último final de semana e levou seis pontos na cabeça. O zagueiro está bem, mas foi poupado pelo técnico. O jogo foi fácil para os ingleses, que abriram o placar com um chutaço de Lacazette aos 10 minutos. Aos 18, Pablo Marí ampliou de cabeça depois de cobrança de escanteio. Nos minutos finais, Nketiah fez o terceiro. No retorno do intervalo, o Rapid Viena encenou uma recuperação com gol de Kitagawa, mas Rowe fez o quarto dos donos da casa aos 21 minutos e fechou a conta.

Na próxima rodada da Liga Europa, a última da fase de grupos, o Arsenal enfrenta o Dundalk – já eliminado – no dia 10 de dezembro, às 14h55 (horário de Brasília) enquanto o Rapid Viena recebe o Molde no mesmo dia e horário. Para se classificar, o Rapid precisará vencer o Molde por mais de 2 gols de diferença para levar vantagem no saldo de gols.