Arsenal vacila, Manchester United cola em rival e Liverpool toma chocolate do Wolverhampton; veja a rodada do Inglês

Líderes da Premier League, Gunners perderam invencibilidade de 13 partidas e podem ver o City encostar; Red Devils tiveram Casemiro expulso

Lindsey Parnaby/AFP Rashford comemora após marcar o segundo gol do Manchester United contra o Crystal Palace



Líder do Campeonato Inglês, o Arsenal perdeu para o Everton, que está na zona de rebaixamento, por 1 a 0, neste sábado, 4, em Goodison Park, estádio do clube de Liverpool. Sem Gabriel Jesus, que se recupera de uma lesão no menisco do joelho direito, os Gunners foram envolvidos pelo adversário, tomaram um gol de Tarkowski aos 15 minutos do segundo tempo e perderam uma invencibilidade de 13 partidas na Premier League. O Arsenal não perdia na liga local deste setembro do ano passado, quando levou de 3 a 1 do Manchester United. Com 50 pontos, seis a mais do que o Manchester City, o primeiro colocado do Inglês pode ver o vice-líder diminuir a distância. A equipe de Pep Guardiola enfrentará o Tottenham amanhã, fora de casa, às 13h30 (de Brasília).

Já o Manchester United fez o movimento contrário: pegou o elevador. Com a vitória por 2 a 1 sobre o Crystal Palace, os Red Devils ficaram a três pontos do City, na terceira colocação. Bruno Fernandes converteu pênalti aos 7 minutos de jogo, Rashford ampliou aos 17 do segundo tempo e Schlupp diminuiu aos 31. Antes do gol de honra do Palace, o volante brasileiro Casemiro foi expulso por segurar o pescoço de Hughes enquanto tentava apartar uma briga.

VITÓRIA DOS RED DEVILS!💪 O Manchester United recebeu o Crystal Palace e venceu por 2×1 com 10 jogadores em campo. Casemiro foi expulso aos 70' por segurar o pescoço de Hughes enquanto apartava uma briga. Agora, o United ocupa a 3ª posição da Premier League, o Palace é o 12º. pic.twitter.com/lbtnuc59Nl — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) February 4, 2023

Em péssima fase, o Liverpool completou quatro partidas sem vencer, desta vez tomando um chocolate. Fora de casa, perdeu para o Wolverhampton por 3 a 0 em mais uma má jornada de Darwin Nuñez. Os gols do Wolves foram marcados por Matip, Dawson e Rubio Neves (sendo os dois primeiros na etapa inicial). Décimo colocado no Inglês, a equipe de Jürgen Klopp ainda vem de uma eliminação para o Brighton na Copa da Liga Inglesa. Apesar da vitória, o Wolverhampton é o 15º colocado.

Veja os resultados do Inglês neste sábado:

Everton 1 x 0 Arsenal

Aston Villa 2 x 4 Leicester

Brentford 3 x 0 Southampton

Brighton 1 x 0 Bournemouth

Manchester United 2 x 1 Crystal Palace

Wolverhampton 3 x 0 Liverpool