Em má fase e pressionado, Santos enfrenta Palmeiras com a missão de encerrar tabu de 3 anos

Peixe não ganha do rival desde 9 de outubro de 2019, quando fez 2 a 0 em jogo do Brasileirão

Ivan Storti/Santos FC Último jogo entre Santos e Palmeiras ocorreu em setembro de 2022, no Allianz, e terminou com vitória palestrina por 1 a 0



O Santos terá a difícil missão de enfrentar o Palmeiras na tarde deste sábado, 4, a partir das 18h30 (de Brasília), no Morumbi, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Além de encarar o atual campeão estadual, nacional e da Supercopa do Brasil, o Peixe também entra em campo com o peso de um longo tabu. A última vez que o Alvinegro praiano bateu o Verdão foi em 9 de outubro de 2019, quando derrotou o rival por 2 a 0, no returno do Brasileirão daquele ano. Dos 11 jogadores que começaram aquela partida com as cores branca e preta, nenhum permanece na Vila Belmiro. Entre os 12 suplentes, dois estarão no estádio do São Paulo: João Paulo, dono da meta do Alvinegro, e Luiz Felipe, que provavelmente será opção de banco.

Desde então, a equipe da Baixada Santista perdeu oito jogos, inclusive o da final da Libertadores de 2020, e empatou outros dois. Para piorar a expectativa dos santistas, a equipe de Odair Helmann está em má fase. Com apenas seis pontos conquistados em cinco partidas do Paulistão, o time é o lanterna do Grupo A. Com a sequência negativa, a torcida perdeu a paciência e chegou a invadir o CT Rei Pelé durante a semana. De quebra, o Santos não poderá contar com o talento do venezuelano Yeferson Soteldo, atacante que sofreu uma lesão no ombro e precisará passar por uma cirurgia.

Confira o retrospecto de Palmeiras x Santos desde 2020:

2020: Santos 0 x 0 Palmeiras – Paulistão (Pacaembu)

2020: Palmeiras 2 x 1 Santos – Brasileirão (Morumbi)

2020: Santos 2 x 2 Palmeiras – Brasileirão (Vila Belmiro)

2021: Palmeiras 1 x 0 Santos – Libertadores (Maracanã)

2021: Palmeiras 3 x 2 Santos – Paulistão (Allianz Parque)

2021: Palmeiras 3 x 2 Santos – Brasileirão (Allianz Parque)

2021: Santos 0 x 2 Palmeiras – Brasileirão (Vila Belmiro)

2022: Palmeiras 1 x 0 Santos – Paulistão (Allianz Parque)

2022: Santos 0 x 1 Palmeiras – Brasileirão (Vila Belmiro)

2022: Palmeiras 1 x 0 Santos – Paulistão (Allianz Parque)

Como foi a última vitória do Santos sobre o Palmeiras

SANTOS 2 X 0 PALMEIRAS

Santos: Everson; Pará, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Jorge; Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jean Mota; Tailson (Lucas Venuto), Marinho e Eduardo Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli

Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa (Zé Rafael); Willian, Dudu e Luiz Adriano (Carlos Eduardo). Técnico: Mano Menezes

Gols: Gustavo Henrique (13’/1ºT) e Marinho (16’/1ºT)

Cartões amarelos: Sánchez (Santos); Felipe Melo e Carlos Eduardo (Palmeiras)

Cartão vermelho: Willian (Palmeiras)

Estádio: Vila Belmiro, em Santos

Público: 11.408 pagantes

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)