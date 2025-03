Arsenal vence clássico contra o Chelsea e garante boa vantagem na Premier League

Com o triunfo, os Gunners chegaram aos 58 pontos, na vice-liderança da competição, 12 pontos atrás do Liverpool

EFE/EPA/DANIEL HAMBURY Aos 20 minutos, Merino aproveitou o escanteio cobrado por Odegaard, tocou com a parte de trás da cabeça na bola e encobriu o goleiro Sánchez



O Arsenal interrompeu uma sequência de três jogos sem vitória no Campeonato Inglês em grande estilo, ao derrotar o Chelsea por 1 a 0, no clássico deste domingo (16), no Emirates Stadium, em Londres. Assim, o time da casa chegou a 58 pontos, na vice-liderança da competição, 12 pontos atrás do Liverpool. O Chelsea soma 49, em quarto. O Arsenal entrou em campo de forma arrasadora e mal deixou o Chelsea respirar. A equipe de Mikel Arteta pressionou a meta adversária desde o início e enfileirou várias oportunidades para abrir o placar. Até a metade da etapa inicial, a equipe da casa havia realizado sete finalizações contra apenas uma do rival.

O Chelsea era bombardeado por todos os lados, com Rice, Gabriel Martinelli e Trossard. De tanto insistir, aos 20 minutos, Merino aproveitou o escanteio cobrado por Odegaard, na primeira trave, tocou com a parte de trás da cabeça na bola e encobriu o goleiro Sánchez para abrir o placar para os anfitriões. Depois do tento, a equipe do técnico Enzo Maresca subiu as linhas e equilibrou as ações, apesar de o Arsenal manter o controle da bola. A única chance dos visitantes no primeiro tempo, porém, foi criada em falha do goleiro David Raya, que por pouco não levou um “frango” em finalização de Cucurella.

O Arsenal manteve seu ímpeto ofensivo na volta do vestiário, mas o Chelsea se abriu e resolveu arriscar em busca do empate, especialmente nas transições em velocidade. As melhores oportunidades, porém, eram criadas pelo vice-líder, que só não ampliou a vantagem porque Sánchez mostrou segurança em finalizações de Merino, aos 14 minutos, e de Odegaard, aos 19. Com o passar do tempo, O lado vermelho e branco reduziu ritmo e o conjunto azul organizou sua defesa, deixando o jogo travado no meio de campo.

Incapaz de agredir durante os 90 minutos, o Chelsea só avançou nos acréscimos, mas já não havia tempo para buscar o empate. Na próxima rodada, após a Data Fifa, o Arsenal recebe o Fulham, em 1º de abril, terça-feira, às 15h45, enquanto o Chelsea receberá o Tottenham, no dia 2, às 15h45, no estádio Stamford Bridge.

Publicado por Matheus Lopes