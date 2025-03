Manchester United anuncia construção de novo estádio para 100 mil torcedores até 2031

Investimento para a nova construção está estimado em 2 bilhões de libras, o que equivale a aproximadamente R$ 15,1 bilhões

O Manchester United revelou nesta terça-feira (11) planos para a construção de um novo estádio, que terá capacidade para 100 mil espectadores e substituirá o icônico Old Trafford até 2031. A nova arena será erguida nas proximidades do atual estádio, mantendo a tradição e a história que cercam o local.

Jim Ratcliffe, um dos proprietários do clube, enfatizou que o Old Trafford, que serviu ao time por mais de um século, não está mais à altura das melhores instalações esportivas do mundo. O projeto arquitetônico ficará a cargo do renomado escritório Foster + Partners, conhecido por suas reformas em estádios de grande porte.

O investimento para a nova construção está estimado em 2 bilhões de libras, o que equivale a aproximadamente R$ 15,1 bilhões. Parte do financiamento virá da venda dos direitos de nomeação do estádio, uma prática comum entre clubes que buscam aumentar suas receitas.

Com a nova estrutura, a capacidade do estádio aumentará em 35%, em comparação com os 74 mil lugares do Old Trafford. Além disso, um estudo indicou que a obra terá um impacto econômico significativo, gerando cerca de 7,3 bilhões de libras, ou R$ 55,3 bilhões, e criando 92 mil novos postos de trabalho na região.

O novo estádio também será integrado a um projeto de distrito sustentável, que prioriza o uso de transporte público e a criação de áreas verdes. Essa iniciativa reflete uma tendência crescente entre clubes da Premier League, que têm investido em melhorias em suas instalações nos últimos anos.

