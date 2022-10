Aston Villa anuncia demissão de Steve Gerrard após nova derrota na Premier League

Ídolo do Liverpool assumiu o comando da equipe de Birmingham em novembro de 2021

Reprodução/ Twitter Aston Villa Steve completaria um ano no comando da equipe no mês de novembro



O ex-jogador Steve Gerrard teve sua passagem como técnico do Aston Villa encerrada nesta quinta-feira, 20. Após perder para o Fulham por 3 a 0 na Premier League, o clube anunciou sua demissão. Em comunicado muito breve, um porta-voz do clube agradeceu os serviços de Gerrard. “Gostaríamos de agradecer a Steven por seu trabalho duro e compromisso e desejar-lhe boa sorte no futuro”. Na atual temporada, o Aston Villa venceu dois jogos, empatou três e perdeu seis (em 11 jogos) e é o 17º colocado, uma posição acima da zona de rebaixamento e com os mesmos pontos do Wolves, primeiro na zona da degola. O time retorna ao gramado no domingo, dia 23, contra o Brentford. Esse foi o segundo trabalho de Gerrard como treinador desde que se aposentou como atleta em 2016. Antes ele trabalho nas categorias de base do Liverpool e teve uma boa passagem pelo Rangers entre 2019 e 2021.