Atacante do Barcelona, Raphinha homenageia Vinicius Jr. em jogo: ‘Tamo junto Vini’

O atacante brasileiro Raphinha, do Barcelona, mostrou que não há rivalidade quando o assunto é combate ao racismo. Ao ser substituído na partida contra o Real Valladolid nesta terça-feira, 23, pela 36ª rodada da La Liga, Raphinha tirou a camisa e mostrou uma mensagem para o companheiro de seleção, Vinicius Jr, que sofreu mais uma vez com o racismo em jogo no final de semana. “Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra” (famosa frase do ex-imperador da Etiópia, Haile Selassie) estava escrita na parte da frente da camisa e atrás “TMJ Vini Jr.”. O apoio público foi muito comentado nas redes sociais, principalmente pelos clubes serem rivais. O Barcelona perdeu para o Valladolid por 3 a 1, mas já é campeão da La Liga 2022/23. O Real entra em campo amanhã, contra o Rayo Vallecano, e manifestações de apoio da torcida merengue estão agendadas.