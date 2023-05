Cristiano Ronaldo faz golaço e mantém Al Nassr na briga pelo título do Campeonato Saudita; assista 

Restando duas rodadas para o término da liga, o time do ‘Robozão’ tem três pontos a menos que o Al Ittihad

Reprodução/Twitter/@AlNassrFC Cristiano Ronaldo fez o gol da vitória do Al Nassr sobre o Al Shabab



O Al Nassr se manteve vivo na briga pelo título do Campeonato Saudita ao derrotar o Al Shabab por 3 a 2, nesta terça-feira, 23, em confronto válido pela antepenúltima rodada. Após levar dois gols de Cristian Guanca, o time virou com Anderson Talisca, Abdulrahman Ghareeb e Cristiano Ronaldo. Responsável pelo tento da vitória, o português anotou uma pintura, driblando dois marcadores e acertando um belo chute no canto. Assista abaixo. Com o resultado, o Al Nassr permanece no segundo lugar da liga e vai aos 63 pontos, ficando com três a menos que o Al Ittihad. Assim, para ficar com o título, a equipe que conta com CR7 precisa ganhar seus últimos dois jogos e contar com uma derrota dos líderes.

GOAL | Al-Nassr 3-2 Al-Shabab | Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/An0d0dzYvc — VAR Tático (@vartatico) May 23, 2023