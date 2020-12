Atacante do Manchester City, Gabriel Jesus testa positivo para a Covid-19

Além do jogador da seleção brasileira, o lateral-direito Kyle Walker e outros dois funcionários do time também estão infectados pelo novo coronavírus

EFE/EPA/NEIL HALL O brasileiro Gabriel Jesus jogou contra o Arsenal London no último dia 22



O atacante Gabriel Jesus testou positivo para o novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo Manchester City através de um comunicado publicado nesta sexta-feira, 25. Além do jogador da seleção brasileira, o lateral-direito Kyle Walker e outros dois funcionários do clube inglês também estão com a Covid-19. Os quatro foram diagnosticada pelos testes semanais que são realizados pela Premier League e serão mantidos em isolamento. “Todos no clube desejam aos nossos companheiros uma rápida recuperação durante o período de Natal, antes que possam voltar ao trabalho, treinamento e competição”, afirmou o City.

Atualmente, a Premier League realize um teste semanal em jogadores e funcionários dos clubes. No entanto, a liga planeja aumentar a frequência para duas vezes por semana, como fez durante os primeiros meses após a pandemia, nas áreas localizadas no nível 4 de infecções. No momento, a cidade de Manchester está no nível 3, sem planos de aumentar de categoria.

*Com informações da EFE