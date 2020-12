Palmeiras não terá retorno de Patrick de Paula contra o RB Bragantino; veja escalação

O jovem participou do treino com o restante do time que não atuou no empate em 1 a 1 com o América-MG, mas ainda segue sem condições de jogo

Tiago Caldas/Estadão Conteúdo Patrick de Paula é um dos destaques do Palmeiras de 2020



O Palmeiras viu Patrick de Paula, que não atua há quase um mês devido a uma lesão muscular na coxa direita, ser o destaque das atividades na manhã desta quinta-feira, 24, na Academia de Futebol. O jovem participou do treino com o restante do time que não atuou no empate em 1 a 1 com o América-MG, pela Copa do Brasil. Ainda assim, o volante não deverá retornar ao grupo de Abel Ferreira no confronto diante do RB Bragantino, marcado para este domingo, 27, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.

Patrick está fora do time alviverde desde o dia 2, quando sentiu a contusão ainda no primeiro tempo do jogo com o Delfin (Equador), pela Copa Libertadores, logo após ter aberto o placar com um belo gol. Desde então, ele perdeu a sequência do time no Brasileirão, na Copa do Brasil e na própria Libertadores – a equipe alviverde segue firme na briga pelas três competições que restam na temporada 2020. Para o confronto diante do RB Bragantino, Abel Ferreira deverá escalar um time com: Weverton; Marcos Rocha (Zé Rafael), Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Danilo, Gabriel Menino e Raphael Veiga (Lucas Lima); Gabriel Veron, Luiz Adriano (Willian) e Rony (Gustavo Scarpa). O Palmeiras é o sexto colocado do Nacional, com 41 pontos, e luta para se aproximar do líder São Paulo, que tem 53.