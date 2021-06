Atleta italiano morre de infarto durante jogo organizado para homenagear irmão falecido

Em 29 anos de vida, Giuseppe Perrino disputou campeonatos vestindo a camisa do Parma; ele convocou a partida em memória de Rocco, que morreu há três anos vítima de mal súbito

Imagem: Divulgação/Parma O meia com passagens pelas categorias de base do Parma teve um infarto em campo, sob os olhares de todos os amigos presentes



O jogador italiano Giuseppe Perrino morreu aos 29 anos na noite desta terça-feira, 1º, durante uma partida de futebol organizada entre amigos para homenagear seu irmão falecido há três anos. O meia com passagens pelas categorias de base do Parma teve um infarto em campo, sob os olhares de todos os amigos presentes. Mesmo com o rápido atendimento dos paramédicos, ele não sobreviveu. Perrino havia organizado o jogo na província de Poggiomarino, em Nápoles, em memória de seu irmão Rocco, que morreu aos 24 anos vítima de um mal súbito enquanto andava de bicicleta.

No Twitter, o Parma expressou uma mensagem de carinho aos familiares. “Os pensamentos de todos os membros do Parma Calcio 1913 vão para a família de Perrino, após a perda de Giuseppe”, registrou o clube. No dia seguinte à fatalidade, em 2 de junho, as comemorações do Dia da República foram canceladas em Poggiomarino. “A data é um aniversário importante para nós e para a nossa história, mas infelizmente hoje Poggiomarino lamenta a morte de um de seus filhos, que se reencontra com seu amado irmão Rocco. Preferimos cancelar a cerimônia de iluminação tricolores na fachada da Câmara Municipal. Não há palavras para expressar as condolências à família já tão atingida”, disse o prefeito da província, Maurizio Falanga.