Atlético de Madrid empata com o Lokomotiv; Mönchengladbach faz 6 a 0 no Shakhtar

Confira os resultados da Liga dos Campeões da Europa

Reprodução/Atlético de Madrid João Félix durante partida do Atlético de Madrid contra o Lokomotiv Moscou



Tentando se firmar como a segunda força do Grupo A, o Atlético de Madrid empatou com o Lokomotiv Moscou por 1 a 1, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões. Jogando na Rússia, o time espanhol esteve abaixo do esperado, criou boas oportunidades, mas não conseguiu obter sua segunda vitória na competição europeia. Mesmo assim, sustenta a segunda colocação da chave, com quatro pontos, dois abaixo do Bayern de Munique, que ainda visita o Salzburg nesta terça. Já o time de Moscou tem dois pontos e figura no terceiro posto do grupo. Na próxima rodada, o Atlético enfrentará novamente o Lokomotiv, desta vez em Madri, no dia 25. No mesmo dia, Bayern e Salzburg jogarão mais uma vez, em solo alemão.

Vestindo azul, o Atlético de Madrid fez um duelo equilibrado com o Lokomotiv Moscou na disputa informal pela segunda posição do Grupo A – dificilmente um dos dois times terá condições de superar o Bayern na chave. E, apesar do favoritismo do time espanhol, as duas equipes criaram boas chances de gol ao longo dos 90 minutos, sem predomínio do Atlético. No primeiro tempo, o time de Madrid partiu para cima, liderado por Luis Suárez e João Félix. E fez o goleiro Guilherme, brasileiro naturalizado russo, trabalhar. Aos 17, Hector Herrera cruzou com precisão e Jose Gimenez cabeceou com firmeza para o fundo das redes: 1 a 0. O gol parecia fazer o Atlético deslanchar em campo. Até que, aos 23, a arbitragem anotou pênalti favorável aos russos, com ajuda do VAR. Na cobrança, Anton Miranchuk mandou no canto direito do goleiro Jan Oblak, rasteiro, e empatou o duelo. A igualdade não fez o time espanhol desanimar. Aos 30, Suárez iniciou bela jogada que culminou em finalização de Angel Correa. A bola acertou o travessão.

O segundo tempo teve a mesma movimentação do primeiro, mas sem os lances mais agudos. O brasileiro Renan Lodi, convocado para a seleção brasileira, tinha bom desempenho tanto defensivo quanto ofensivo. Porém, sem desequilibrar. Suárez e Félix ganharam marcação reforçada na etapa final e o time russo passou a atuar mais retrancado na parte final do jogo. Os últimos dez minutos foram um duelo franco entre o ataque atleticano e a defesa russa, que tentava arriscar nos contra-ataques, também sem sucesso.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH GOLEIA

Pelo Grupo B, o Borussia Mönchengladbach surpreendeu nesta terça ao aplicar 6 a 0 no Shakhtar Donetsk e despontar na liderança da chave, com cinco pontos. E dificilmente deixará a primeira posição nesta rodada, devido ao agora sólido saldo de gols.

Alassane Plea foi o grande nome do jogo disputado na Ucrânia. Ele marcou três gols. Também balançaram as redes Valeriy Bondar, contra, e Ramy Bensebaini, todos no primeiro tempo. No segundo, Lars Stindl e Plea, pela terceira vez no jogo, anotaram em favor do time alemão. Do outro lado, o Shakhtar estava recheado de brasileiros. Mas nenhum deles conseguiu ao menos marcar o gol de honra dos anfitriões. O resultado surpreendente acabou embolando o grupo. Isso porque o Shakhtar, alvo da goleada desta terça, havia derrotado o Real Madrid na primeira rodada. O time espanhol é o lanterna da chave, com apenas um ponto, mas terá a chance ainda nesta terça de se recuperar, diante da Inter de Milão, dona de dois pontos. Os ucranianos somam quatro pontos e aparecem na segunda colocação do grupo.

*Com informações do Estadão Conteúdo