Atual campeã, Argentina encara Áustria, Argélia e Jordânia no Grupo J

Sorteio definiu confronto inicial da seleção de Messi contra os africanos

  • Por Jovem Pan
  • 05/12/2025 16h51
Adrian DENNIS/AFP Jogador segura troféu de melhor jogador Seleção argentina chega como uma das favoritas após o tri no Catar

O sorteio da Copa do Mundo de 2026 definiu, nesta sexta-feira (5), a composição do Grupo J. A chave terá Argentina, Áustria, Argélia e Jordânia. O Mundial será disputado entre 11 de junho e 19 de julho, com Estados Unidos, Canadá e México como países-sedes. A Alviceleste chega ao torneio como atual campeã mundial e líder das Eliminatórias Sul-Americanas, campanha em que somou 38 pontos — nove a mais que o Equador, segundo colocado. A equipe de Lionel Scaloni fará sua estreia contra a Argélia.

A Áustria garantiu vaga ao terminar na primeira posição do Grupo H das Eliminatórias Europeias, com 19 pontos. Já a Argélia assegurou classificação ao liderar o Grupo G das Eliminatórias Africanas, somando 25 pontos. A Jordânia completa a chave após avançar em segundo lugar no Grupo B das Eliminatórias Asiáticas, com 16 pontos, atrás apenas da Coreia do Sul.

Assim como nas demais chaves, as quatro seleções disputarão vagas na fase de 16-avos de final. Avançam os dois primeiros colocados e também os oito melhores terceiros. Depois, o torneio segue para oitavas, quartas, semifinais e final.

O formato ampliado, com 48 participantes, inaugura uma nova estrutura competitiva em Copas do Mundo e aumenta o número de jogos para quem chegar até a decisão. A final está marcada para 19 de julho de 2026, no MetLife Stadium, nos Estados Unidos.

