Austrália vence os Emirados Árabes e disputa com o Peru uma vaga na Copa do Mundo

EFE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL Austrália venceu os Emirados Árabes na repescagem da Copa do Mundo 2022



A Austrália derrotou os Emirados Árabes por 2 a 1 nesta terça-feira, 7, em pleno Al Rayyan Stadium, em jogo válido pela repescagem na Copa do Mundo de 2022. Depois de abrir o placar com Jackson Irvine, os australianos levaram o empate do brasileiro naturalizado emiradense Caio Canedo. Já aos 37 minutos do segundo tempo, Ajdin Hrustic marcou o gol da vitória, mantendo a seleção da Oceania viva por uma chance no Mundial do Catar. Agora, a Austrália enfrenta o Peru, quinto colocado das Eliminatórias da América do Sul, para tentar uma vaga no torneio – o duelo acontecerá na próxima segunda-feira, 13. Quem vencer irá fazer parte do Grupo D, que tem França, Dinamarca e Tunísia.