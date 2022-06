Neymar rebate Galvão Bueno após vitória da seleção brasileira: ‘Criticou e se fo***’

Durante a transmissão de Japão x Brasil, o locutor disse que o craque precisava ‘se dedicar mais’ para chegar bem na Copa do Mundo do Catar

EFE/EPA/JEON HEON-KYUN Neymar respondeu comentário de Galvão Bueno nas redes sociais



Galvão Bueno, narrador da TV Globo, foi detonado nas redes sociais por tecer críticas a Neymar durante a partida entre Brasil e Japão, na manhã da última segunda-feira, 6. Durante a transmissão, o locutor disse que o craque precisava “se dedicar mais” para chegar bem na Copa do Mundo do Catar, que acontece entre novembro e dezembro. Os comentários, entretanto, não passaram despercebidos pelo camisa 10 da Canarinho e do Paris Saint-Germain. “Criticou e se fodeu”, escreveu o jogador, em uma publicação no Instagram que abordava o assunto. Ney, vale lembrar, não teve grande atuação contra os japoneses, mas converteu uma penalidade que deu a vitória magra para a Amarelinha. Quatro dias antes, o astro havia marcado duas vezes de pênalti em goleada sobre a Coreia do Sul.

Esta não é a primeira polêmica envolvendo Neymar e Galvão Bueno. Em outubro do ano passado, após o empate entre Brasil e Colômbia, um áudio vazado atribuído ao narrador gerou burburinho. Na ocasião, o repórter Eric Faria entrou ao vivo da arquibancada do Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, para dar informações do que estava acontecendo no pós-jogo: “Os jogadores estão se cumprimentando no campo. Só o Neymar, que assim que o árbitro acabou o jogo, ele foi embora para o vestiário. Ele não ficou para esse protocolo de fair play”. Em seguida, foi possível ouvir Galvão dizendo: “Idiota”.