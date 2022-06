Austrália vence Peru nos pênaltis e fica com a penúltima vaga da Copa do Mundo 

Nesta terça-feira, 14, Costa Rica e Nova Zelândia medem forças às 15 horas (de Brasília) e decidem a última vaga para o torneio da Fifa

EFE/EPA/Noushad Thekkayil A Austrália fará a sua sexta participação em Copas do Mundo



A Austrália conquistou a classificação para a Copa do Mundo de 2022 nesta segunda-feira, 13, ao vencer o Peru por 5 a 4 nas penalidades, em jogo válido pela repescagem das Eliminatórias e disputado no Al Rayyan Stadium, no Catar – a partida terminou empatada em 0 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação. Com o resultado, a seleção australiana vai para seu sexto Mundial – anteriormente, o país da Oceania já havia participado das edições de 1974, 2006, 2010, 2014 e 2018. Os australianos estarão no Grupo D, ao lado de França, Dinamarca e Tunísia. Já nesta terça-feira, 14, Costa Rica e Nova Zelândia medem forças às 15 horas (de Brasília) e decidem a última vaga para o torneio da Fifa, marcado para acontece entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

Austrália e Peru fizeram uma partida muito disputada no meio-campo, mas com poucas chances claras de gol. Mesmo demonstrando ter mais talento, a seleção de Cueva, Advíncula e Lapadula foi pouco efetiva no setor ofensivo, pecando muito na troca de passes e nas finalizações. Os australianos, por sua vez, apostaram na ligação direta da defesa para o ataque, mas também não assustaram tanto. Nas penalidades, brilhou a estrela do goleiro Redmayne, que saiu do banco de reservas para ser protagonista. Literalmente dançando antes das batidas, o arqueiro conseguiu fazer uma defesa em chute de Valera, além de ter desconcentrado Advíncula, que acertou a trave.