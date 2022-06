Richarlison abre o jogo e fala sobre rumores envolvendo Chelsea, Real Madrid e PSG

De acordo com o ‘The Sun’, o atacante está querendo sair do Everton e pediu para ser negociado

Reuters/Carl Recine Richarlison foi um dos responsáveis por evitar a queda do Everton para a segunda divisão do Campeonato Inglês



O jornal “The Sun”, um dos mais tradicionais da Inglaterra, noticiou nesta quinta-feira, 9, que o atacante Richarlison está querendo sair do Everton e pediu para ser negociado. De acordo com a publicação, o brasileiro está priorizando uma transferência para Chelsea, Real Madrid ou Paris Saint-Germain. O “Pombo”, entretanto, usou suas redes sociais para desmentir a informação. “Doido é quem confia nessas fontes”, disse o atleta, revelado pelo América-MG e com passagem de sucesso pelo Fluminense.

Richarlison chegou ao futebol inglês na metade de 2017, quando foi vendido pelo Tricolor das Laranjeiras ao Watford por 12,4 milhões de euros. Após uma boa temporada, o atacante se transferiu para o Everton, movimentando 39,2 milhões de euros. Nos Toffes, o capixaba virou referência no ataque e foi fundamental na luta contra o rebaixamento para a 2ª divisão do Inglês na última temporada. Ao todo, ele soma 152 partidas pelo clube, contribuindo com 53 gols e 14 assistências no período. Campeão olímpico na Tóquio-2020, o “Pombo” também deve estar na lista de inscritos da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar.