Áustria vence Holanda e encerra fase de grupos como líder do Grupo D da Euro

Vigésimo confronto entre as duas seleções é marcado por chuva de gols e número histórico na competição

CLEMENS BILAN/EFE/EPA Michael Gregoritsch, camisa 11 da Áustria, comemora vitória em Berlim que colocou sua seleção na liderança do Grupo D



Holanda e Áustria se enfrentaram nesta terça-feira (25), pela última rodada do Grupo D da Eurocopa. O jogo foi realizado no Estádio Olímpico de Berlim, na Alemanha, palco de duas finais de Copa do Mundo (1974 e 2006) e que também receberá a final da atual edição da Euro. A Áustria, que começou o jogo pressionando, abriu o placar aos 6 minutos de jogo: Alexander Prass cruzou rasteiro e Donyell Malen desviou para própria meta. Com dificuldades para encontrar o gol na primeira etapa, a equipe holandesa arrancou o empate aos 2 minutos do segundo tempo. Xavi Simons puxou o contra-ataque e tocou para o atacante Gakpo, que saiu da marcação e concluiu no canto esquerdo do goleiro. Aos 59, o austriáco Prass encontrou um bom passe na área para Florian Grillitsch, que cruzou para conclusão de peixinho do meio-campista Romano Schimd, atingindo o gol de número 900 na história da competição.

As substituições feitas em ambas as equipes, aos 25 minutos, impulsionaram as criações de jogadas e deram mais fôlego aos ataques. Aos 30, o VAR validou o gol de Memphis Depay, que havia sido anulado pela arbitragem em campo, marcando toque de mão: 2 a 2. Não demorou muito para que a Áustria encontrasse uma reposta. Após uma boa jogada coletiva pelo lado esquerdo do campo, Sabizter recebeu um belo passe de Baumgartner, concluindo forte e no alto do gol de Verbruggen. O jogo poderia ter terminado em 4 a 2 para Áustria, se não fosse o gol anulado de Baumgartner, aos 38 minutos da etapa final.

Com essa vitória, a Áustria termina em primeiro lugar no Grupo D, enquanto a Holanda, em terceiro, também se classificou para as oitavas de final. Ainda no mesmo grupo, a França terminou em segundo lugar, e a Polônia, em último. As duas seleções se enfrentaram no Signal Inuda Park, em Dortmund, e empataram por 1 a 1.