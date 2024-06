Espanha vence Albânia, fecha fase de grupos com 100% de aproveitamento e elimina Sylvinho da Eurocopa

Fúria jogou com um time cheio de reservas, mas dominou adversário conseguiu o gol da vitória no primeiro tempo, com Ferran Torres; albaneses se despedem com apenas um ponto

CHRISTOPHER NEUNDORF/EFE/EPA Ferran Torres comemora com a torcida espanhola após marcar o gol solitário da vitória contra a Albânia



Acabou o sonho da Albânia de passar da primeira fase da Eurocopa de 2024. Em partida realizada nesta segunda-feira (24) em Düsseldorf, na Alemanha, a seleção espanhola venceu por 1 a 0 e eliminou a equipe comandada pelo técnico brasileiro Sylvinho, ex-Corinthians. Após fechar as eliminatórias como sensação, os albaneses foram sorteados no grupo da morte, junto com Espanha, Itália e Croácia. Conquistaram um ponto, na segunda rodada, após empate com os croatas por 2 a 2. Já a Fúria fechou o Grupo B com 100% de aproveitamento. O técnico Luis de la Fuente optou por escalar um time misto para a partida de hoje, poupando a maioria dos titulares após a classificação antecipada. Dos 11 jogadores que venceram a Itália na rodada anterior, apenas o zagueiro Aymeric Laporte permaneceu na equipe inicial, sendo substituído no intervalo.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O gol da vitória foi marcado por Ferran Torres, aos 12 minutos do primeiro tempo, após receber um passe preciso de Dani Olmo, o destaque da partida. Mesmo cheia de suplentes, a Espanha dominou o confronto desde o início, controlando as ações e criando as melhores oportunidades de gol. A Albânia conseguiu oferecer algum perigo apenas no final da primeira etapa, mas parou nas defesas do goleiro David Raya. Na segunda metade do jogo, o selecionado espanhol continuou pressionando e quase ampliou o placar com um voleio de Joselu. A Albânia tentou responder em jogadas aéreas, mas o goleiro Raya garantiu a vitória espanhola.