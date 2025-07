Barcelona adia para setembro retorno ao Camp Nou

Retorno oficial ao Camp Nou está agora marcado para a primeira rodada da LaLiga em que o Barça recebe o Valencia nos dias 13 ou 14 de setembro

O Barcelona anunciou nesta sexta-feira (18) o adiamento do retorno ao Camp Nou, que pretendia realizar no dia 10 de agosto para o Troféu Joan Gamper, seu tradicional amistoso de apresentação em cada pré-temporada. “Devido à magnitude das obras realizadas, foi impossível cumprir todos os requisitos estabelecidos pelo regulamento que rege a obtenção da referida licença, apesar da disposição do Clube em colocar em funcionamento o Spotify Camp Nou por setor”, afirmou o clube em um comunicado. O retorno oficial ao Camp Nou está agora marcado para a primeira rodada da LaLiga em que o Barça recebe o Valencia nos dias 13 ou 14 de setembro. “O Clube está trabalhando em estreita colaboração com a Prefeitura de Barcelona e as organizações envolvidas para avançar nos diversos requisitos e comunicará aos sócios e sócias do FC Barcelona qualquer nova informação sobre a data de retorno”, continuou.

O Barça esclareceu que esse adiamento, no entanto, não afetará o cronograma de pagamento previsto para ressarcir dívidas. De acordo com a imprensa espanhola, o Troféu Joan Gamper será disputado contra o Como, de Cesc Fàbregas, no Estádio Johan Cruyff, em Sant Joan Despí. O Barcelona jogou no Estádio Olímpico de Montjuïc nas últimas duas temporadas. O clube planejava inicialmente retornar ao Camp Nou em novembro de 2024 para comemorar seu 125º aniversário, mas a inauguração do estádio foi adiada diversas vezes.

A capacidade do Camp Nou será de cerca de 60.000 pessoas até a conclusão final da construção, prevista para meados do próximo ano, quando passará para 105.000 lugares. A estimativa é de que o Barcelona esteja pagando € 1,5 bilhão (cerca de R$ 9,7 bilhões pela cotação atual) pelo projeto de expansão do Camp Nou.

*Com informações da AFP

Publicado por Sarah Paula